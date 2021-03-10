«الزراعة» تعلن توصيات مارس لزيادة إنتاج المانجو



- لزيادة نسبة العقد عند بداية التزهير استخدام كولتار ( مركب اكسيني ) بمعدل 75 سم³ 100 لتر ماء.



- يتم الرش الورقي بالمعدلات الآتية في حالة ظهور أعراض نقص العناصر علي الأشجار.



أعدت وزارة الزراعة عددًا من الإجراءات والتوصيات الإرشادية لمزارعي المانجو، لزيادة الإنتاج ومكافحة آفات أشجار المحصول، خلال شهر مارس.وتتضمن أهم التوصيات فيما يتعلق بـ"العمليات" الآتي:- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم بالكميات المقررة وحسب التوصيات.- التخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة.- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.- الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى في المزارع التي تظهر بها أعراض النقص.- يتم وقف أي رش في حالة سقوط الأمطار أو الهواء الشديد.- الالتزام بالتوصيات والتركيزات المدونة علي عبوات الرش سواء الرش الفطري أو الرش الحشري، لضمان الوصول إلى أفضل النتائج وتغير المبيد في كل رشة إن أمكن ذلك.- الرش في الصباح الباكر أو آخر اليوم وعدم الرش في الحرارة العالية حتي لا يحدث ضرر للأشجار.– تجهيز الجور الغائبة لزراعتها بداية من 15 مارس.وفيما يتعلق بالتسميد:ـ تسميد أشجار المانجو التي تروي بالتنقيط:الرية الأولى: 2 كجم سلفات نشادر + 1 كجم سلفات ماغنسيوم.الرية الثانية: 2 كجم سماد مركب 19 + 19 + 19.الرية الثالثة: 2 كجم سلفات بوتاسيوم +2 لتر حامض فوسفوريك.الرية الرابعة: 2 كجم نترات كالسيوم.ب ـ الرش الورقي