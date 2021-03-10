«الزراعة» تعلن توصيات مارس لزيادة إنتاج المانجو
الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:26 م
عبدالناصرمحمدطباعة
أعدت وزارة الزراعة عددًا من الإجراءات والتوصيات الإرشادية لمزارعي المانجو، لزيادة الإنتاج ومكافحة آفات أشجار المحصول، خلال شهر مارس.
وتتضمن أهم التوصيات فيما يتعلق بـ"العمليات" الآتي:
- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم بالكميات المقررة وحسب التوصيات.
- التخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة.
- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.
- الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى في المزارع التي تظهر بها أعراض النقص.
- يتم وقف أي رش في حالة سقوط الأمطار أو الهواء الشديد.
- الالتزام بالتوصيات والتركيزات المدونة علي عبوات الرش سواء الرش الفطري أو الرش الحشري، لضمان الوصول إلى أفضل النتائج وتغير المبيد في كل رشة إن أمكن ذلك.
- الرش في الصباح الباكر أو آخر اليوم وعدم الرش في الحرارة العالية حتي لا يحدث ضرر للأشجار.
– تجهيز الجور الغائبة لزراعتها بداية من 15 مارس.
وفيما يتعلق بالتسميد:
ـ تسميد أشجار المانجو التي تروي بالتنقيط:
الرية الأولى: 2 كجم سلفات نشادر + 1 كجم سلفات ماغنسيوم.
الرية الثانية: 2 كجم سماد مركب 19 + 19 + 19.
الرية الثالثة: 2 كجم سلفات بوتاسيوم +2 لتر حامض فوسفوريك.
الرية الرابعة: 2 كجم نترات كالسيوم.
ب ـ الرش الورقي
- لزيادة نسبة العقد عند بداية التزهير استخدام كولتار ( مركب اكسيني ) بمعدل 75 سم³ 100 لتر ماء.
- يتم الرش الورقي بالمعدلات الآتية في حالة ظهور أعراض نقص العناصر علي الأشجار.
وتتضمن أهم التوصيات فيما يتعلق بـ"العمليات" الآتي:
- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم بالكميات المقررة وحسب التوصيات.
- التخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة.
- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.
- الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى في المزارع التي تظهر بها أعراض النقص.
- يتم وقف أي رش في حالة سقوط الأمطار أو الهواء الشديد.
- الالتزام بالتوصيات والتركيزات المدونة علي عبوات الرش سواء الرش الفطري أو الرش الحشري، لضمان الوصول إلى أفضل النتائج وتغير المبيد في كل رشة إن أمكن ذلك.
- الرش في الصباح الباكر أو آخر اليوم وعدم الرش في الحرارة العالية حتي لا يحدث ضرر للأشجار.
– تجهيز الجور الغائبة لزراعتها بداية من 15 مارس.
وفيما يتعلق بالتسميد:
ـ تسميد أشجار المانجو التي تروي بالتنقيط:
الرية الأولى: 2 كجم سلفات نشادر + 1 كجم سلفات ماغنسيوم.
الرية الثانية: 2 كجم سماد مركب 19 + 19 + 19.
الرية الثالثة: 2 كجم سلفات بوتاسيوم +2 لتر حامض فوسفوريك.
الرية الرابعة: 2 كجم نترات كالسيوم.
ب ـ الرش الورقي
- لزيادة نسبة العقد عند بداية التزهير استخدام كولتار ( مركب اكسيني ) بمعدل 75 سم³ 100 لتر ماء.
- يتم الرش الورقي بالمعدلات الآتية في حالة ظهور أعراض نقص العناصر علي الأشجار.