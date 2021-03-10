رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تعلن توصيات مارس لزيادة إنتاج المانجو

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:26 م
المانجو
المانجو
عبدالناصرمحمد
طباعة
أعدت وزارة الزراعة عددًا من الإجراءات والتوصيات الإرشادية لمزارعي المانجو، لزيادة الإنتاج ومكافحة آفات أشجار المحصول، خلال شهر مارس.

وتتضمن أهم التوصيات فيما يتعلق بـ"العمليات" الآتي:

- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم بالكميات المقررة وحسب التوصيات.

- التخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة.

- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

- الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى في المزارع التي تظهر بها أعراض النقص.

- يتم وقف أي رش في حالة سقوط الأمطار أو الهواء الشديد.

- الالتزام بالتوصيات والتركيزات المدونة علي عبوات الرش سواء الرش الفطري أو الرش الحشري، لضمان الوصول إلى أفضل النتائج وتغير المبيد في كل رشة إن أمكن ذلك.

- الرش في الصباح الباكر أو آخر اليوم وعدم الرش في الحرارة العالية حتي لا يحدث ضرر للأشجار.

– تجهيز الجور الغائبة لزراعتها بداية من 15 مارس.

وفيما يتعلق بالتسميد:

ـ تسميد أشجار المانجو التي تروي بالتنقيط:

الرية الأولى: 2 كجم سلفات نشادر + 1 كجم سلفات ماغنسيوم.

الرية الثانية: 2 كجم سماد مركب 19 + 19 + 19.

الرية الثالثة: 2 كجم سلفات بوتاسيوم +2 لتر حامض فوسفوريك.

الرية الرابعة: 2 كجم نترات كالسيوم.

ب ـ الرش الورقي

- لزيادة نسبة العقد عند بداية التزهير استخدام كولتار ( مركب اكسيني ) بمعدل 75 سم³ 100 لتر ماء.

- يتم الرش الورقي بالمعدلات الآتية في حالة ظهور أعراض نقص العناصر علي الأشجار.

موضوعات متعلقة

إصابة باتشيكو في المران.. وطبيب الزمالك يكشف التفاصيل

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2021

مصدر يكشف كواليس اختيار بديل باتشيكو فى الزمالك

الصور

image description

جامعة أسيوط تعقد لجنة لتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات

image description

لجنة لمعاينة الأراضي المخصصة لمشروعات تطوير الريف المصري بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد قرارات تصالح جديدة للبناء المخالف

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لتطوير منطقة الامتداد العمراني

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي

الأكثر قراءة

حبس المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.. وضبط المتستر عليه

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

إغلاق المدارس في مدن باكستانية بعد ارتفاع إصابات كورونا

استطلاع: البريطانيون يطالبون بتجريد الأمير هارى وميجان من ألقابهما

منظمات إغاثية تحذر من نقص التطعيم ضد كورونا في الدول الفقيرة

للمراحل التعليمية.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021 بالتفصيل

أيام زمان

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

«شكى له من شركته».. كواليس علاقة حسن الإمام بالعندليب الأسمر

«أنت حبيبي».. الفيلم المتسبب في شائعة زواج شادية وفريد الأطرش

«بنى مدينة رمسيس بفضلها».. حكاية يوسف وهبي وإحدى معجباته

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

تأجيل أولى فعاليات سلسلة رموز ثقافية بالمجلس الأعلى

«البير».. عرض مسرحي بثقافة المنوفية

عبد المنعم رياض رمز لبطولات الشعب المصري بثقافة الغربية

ضمن عدد من الأنشطة.. «ثقافة الأقصر» تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج