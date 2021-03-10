تفاصيل الزيارة الرعوية للقاصد الرسولي لإيبارشية طيبة

يقوم رئيس الأساقفة القاصد الرسولي المطران نيقولاوس هنري، سفير الفاتيكان بمصر، بزيارة رعوية لإيبارشية طيبة الكاثوليكية بين الحادي عشر والرابع عشر من شهر مارس، وذلك بدعوة من الأنبا عمانوئيل مطران الإيبارشية.في اليوم الأول للزيارة يقوم نيافة الأنبا عمانوئيل بعمل حفل استقبال على شرف السفير بمدينة الغردقة، بحضور القيادات التنفيذية والتشريعية والأمنية في محافظة البحر الأحمر.ويشارك السفير مع نيافة الأنبا عمانوئيل يوم الجمعة المقبل في الذبيحة الألهية بكنيسة القديس يوسف بالغردقة، ويلتقي بعدها بأبناء رعايا محافظة البحر الأحمر، والأب الفاضل القمص يؤانس أديب الراعي ووكيل المطرانية بالمنطقة.كما يشارك سعادته نيافة الأنبا عمانوئيل القداس الإلهي بكنيسة مار جرجس بحجازة ويلتقي بعد الذبيحة بأبناء الرعية.