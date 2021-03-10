نائب محافظ مطروح تفاجئ المستشفى العام وتستمع إلى شكاوى المرضى

أجرت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، زيارة مفاجئة لمستشفى مطروح العام، حيث تفقدت قسم الكلى بالمستشفى لمتابعة مدى التزام الاطباء والممرضات فى تقديم الخدمات والرعاية الطبية للمرضى.وحرصت نائب محافظ مطروح على الاستماع للمواطنين ومدى رضاهم عن ما يتم تقديمه من اهتمام ورعاية طبية مع تذليل أي عقبات لتحسين الأداء والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.جاء ذلك بناء على تكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة للخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة ومتابعة مدى الالتزام والانضباط وحسن التعامل مع المرضى في إطار الحرص الدائم على رفع وتحسين كفاءة المنظومة الصحية والتيسير على المواطنين بالمحافظة.