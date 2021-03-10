السفير الإثيوبي بالسودان: مستعدون للتوصل لحل سلمي بشأن سد النهضة

قال السفير الإثيوبي في السودان، اليوم الأربعاء، إن بلاده مستعدة للتفاوض والتوصل لحل سلمي، بشأن سد النهضة والحدود.يأتى هذا في أعقاب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد أن مصر مصرة على الاستمرار في التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، لكنها ليست ضد مصالح إثيوبيا.وقال السيسي، خلال اجتماع موسع الثلاثاء مع ممثلين عن القوات المسلحة المصرية عقب انتهاء فعاليات الندوة التثقيفية الـ33 بمناسبة "يوم الشهيد": "نهر النيل هو حياتنا وحياة أشقائنا في السودان.