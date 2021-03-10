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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حمو بيكا ضيف شرف الجزء الثالث من «بيت العيلة»

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:56 ص
حمو بيكا
حمو بيكا
دعاء عبد المقصود
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انضم مطرب المهرجانات حمو بيكا لأسرة مسلسل "بيت العيلة " الجزء الثالث، حيث يظهر بيكا كضيف شرف ضمن أحداث المسلسل الذي بدأ فريق عمله تصوير مشاهده في ديكور فيلا بمنطقة الحزام الأخضر، ومن المقرر أن يستمر التصوير لمدة أسبوع، وتجمع المشاهد بين الفنانة مني هلا والفنان عمرو عبدالعزيز والفنانة إيمان السيد وهالة فاخر وشيرين.

مسلسل "بيت العيلة" عرض الجزء الأول منه عام 2009، أما الجزء الثاني فقد عرض العمل في 2010، والعمل يشارك في بطولته كل من الفنان مصطفى هريدي والفنانة نهى لطفي وإيمان السيد وكريم أبوزيد وخالد سرحان، وآخرون، وهو قصة عمرو سمير عاطف سيناريو وحوار رومانى ماهر، وإخراج عادل عوض، ومقرر عرضه قريبًا.

ودارت أحداث الجزء الأول من العمل حول حياة أربع أخوات تفرقهم الحياة عند الزواج ولكنهم وبالمصادفة يصبحن مطلقات في وقت واحد ويضطررن لأن يعشن مع بعضهن البعض مرة أخرى وعندها تحدث لهن العديد من المفارقات بسبب اختلاف الشخصيات الأربع، بالإضافة لاختلاف أعمارهن واهتماماتهن.

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