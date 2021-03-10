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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تأجيل أولى فعاليات سلسلة رموز ثقافية بالمجلس الأعلى

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:46 ص
الدكتور هشام عزمي
الدكتور هشام عزمي
جمال عاشور
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قرر المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، تأجيل اللقاء الثقافي والذي كان مقررا له يوم الخميس الموافق ١١ مارس ٢٠٢١ بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وهو أول فعاليات سلسلة رموز ثقافية التي أطلقها المجلس.

وكان مقرر أن يشارك في اللقاء د. مصطفى الفقي، د. علي الدين هلال، د. أحمد يوسف، السفير محمد أنيس.

وعلل المجلس سبب التأجيل، في اعتذار بعض المشاركين في اللقاء لظروف طارئة بسبب جائحة كورونا، على أن يعقد اللقاء في موعد لاحق يتم الإعلان عنه.

وكان قد أطلق المجلس الأعلى للثقافة، سلسلة لقاءات فكرية جديدة بعنوان "رموز" بالاشتراك مع المركز الثقافي القومي لدار الأوبرا، تحت رعاية وبحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة.

وتهدف السلسلة الجديدة إلى إلقاء الضوء على شخصيات مصرية رائدة تمثل رموزًا في مجالات ومناحٍ عدة: ثقافية وفنية وسياسية واقتصادية وعلمية ورياضية، مما يسهم في التعريف بجوانبها الحياتية المختلفة الشخصية والاجتماعية وخبراتها العلمية والمهنية.
تلك المبادرة تستهدف فئات المجتمع المختلفة ولاسيما الشباب بغية تعريفهم بالأدوار المتميزة والرائدة التي قامت بها هذه الرموز كل في مجاله، وكيف وصلت إلى تلك المكانة الرفيعة وكيف أثرت في مجتمعها وساهمت في رفعة وطنها، مما يعزز روح الانتماء والولاء لدى الأجيال الجديدة بأسلوب غير مباشر يعتمد على تكريس القيم الايجابية والمثل العليا لديهم.

وتعد اللقاءات بمثابة شهادات حية لخبرات هؤلاء الرموز وتوثيقًا لهذه الشهادات بما يدخلها في إطار التاريخ الشفاهي الذي نفتقده كثيرًا في المشهد الثقافي ويعد مصدرًا مهمًّا يأتي من خلال من عاصروا الأحداث وكانوا شهودًا عليها وربما تحمل هذه الشهادات الكثير من المعلومات التي لم يتح التعرف عليها أو نشرها في مصادر أخرى.

فكرة السلسلة تقوم على استضافة رمز مصري في مجاله ليكون ضيفًا رئيسًا للندوة ومحورًا لها، على أن تتم استضافة ثلاث شخصيات شهيرة كضيوف، تكون مهمتها محاورة الضيف في ضوء معرفتها به عن قرب، وبحيث يقوم الحوار بتسليط الضوء على الجوانب المختلفة لشخصية الضيف خاصة ما لم يتم تناوله إعلاميًّا من قبل، ويتخلل اللقاء ـ الذي يستمر لساعتين ـ فقرات موسيقية تعزفها فرقة دار الأوبرا المصرية.

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