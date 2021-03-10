الأحد.. البرلمان يناقش اعتماد إضافي 4 مليارات جنيه بالموازنة العامة

تناقش الجلسة العامة بمجلس النواب، الأحد المقبل، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021.وينص المشروع على اعتماد 2 مليار جنيه إضافي بالباب السابع "حيازة الأصول المحلية والأجنبية"، كما تقضي المادة الثانية من المشروع على زيادة الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "القروض" بمبلغ 2 مليار جنيه.