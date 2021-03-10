لجنة لمعاينة الأراضي المخصصة لمشروعات تطوير الريف المصري بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار أعمال اللجان المحلية المشكلة لمعاينة مواقع المشروعات على الطبيعة في القرى الجاري تطويرها ضمن برنامج تطوير الريف المصري.كان المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة، ترأس لجنة لمعاينة الأراضي المخصصة لإنشاء عدد من المشروعات بقرى مركز ديروط، يرافقه محمود نجار رئيس المركز، حيث تفقد أراضي مجمع للخدمات ومحطة الصرف الصحي وتطوير مركز الشباب والجمعية الزراعية والتضامن الاجتماعي ومساكن للتأهيل بدشلوط لافتًا إلى التنسيق والتعاون مع كافة الجهات؛ لتحقيق التكامل وتنفيذ تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع والنهوض بمستوى معيشة المواطنين القاطنين بها.وأوضح محافظ أسيوط أن المشروع يستهدف تطوير 7 مراكز بالمحافظة، لافتا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.وأضاف أن المحافظة اتخذت خطوات جادة للبدء في تنفيذ المشروع في القرى والنجوع المستهدفة ورصد احتياجاتهم الفعلية من المشروعات الخدمية، مؤكدًا أن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري يعد أول مشروع شامل لتطوير القرى يتم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويشرف عليه بشكل مباشر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وتشارك فيه كافة أجهزة الدولة، مؤكدًا أن المشروع سوف يحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية في مصر.