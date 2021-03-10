مواقف الكونجرس الأمريكى تجاه العلاقات مع تركيا

تتصاعد ضغوط المشرعين على الإدارة الأمريكية في الملف التركي، وفي إجماع نادر من الطرفين الديمقراطي والجمهوري، ويبدو أن الكونجرس الأمريكي قرر اتخاذ موقفا ضد الحكومة التركية في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن.ودعا الكونجرس الأمريكي منذ تولي جو بايدن سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض عقوبات على الحكومة التركية تارة بسبب تمسكها بصفقة اس 400 وتارة بسببها انتهاكاتها المستمرة ضد حقوق الإنسان.وترصد الدستور مواقف الكونجرس تجاه العلاقات مع تركيا:-الكونجرس يطالب بالتصدي لأردوغان بسبب حقوق الانسانفي أحدث تحرك، وقع 170 عضوًا بمجلس النواب الأميركي من الحزبين، خطابًا أُرسل إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يطالبون فيه إدارة الرئيس جو بايدن بالتصدي لقضايا حقوق الإنسان "المقلقة"، وهي ترسم سياستها للتعاملات مع تركيا.وجاء في الخطاب:أن تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي شريك مهم للولايات المتحدة منذ وقت طويل، لكن الخطاب يقول إن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تسببت في تصدع العلاقة.وأضاف الخطاب: "بشكل سليم لقيت القضايا الاستراتيجية اهتمامًا كبيرًا في علاقتنا الثنائية لكن الانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان والتراجع الديمقراطي في تركيا هما أيضًا مصدر قلق كبير"، وتابع الخطاب: "أردوغان وحزبه أضعفا القضاء التركي وعينا حلفاء سياسيين في المناصب العسكرية والمخابراتية الرئيسية، وسجنا معارضين سياسيين وصحافيين وأفرادًا من الأقليات بغير حق".-تركيا وصفقة إس 400ووفقا للخطاب الموقع من الكونجرس، فقد قال المشرعون بأن «سياسة الرئيس إردوغان الخارجية أصبحت أكثر تحديًا وعدائية. ففي الأعوام الأخيرة هاجم بعنف الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة والذين قاتلوا تنظيم (داعش) في سوريا»، كما تطرقت الرسالة إلى إصرار تركيا على شراء منظومة «إس – 400» من روسيا رغم التحذيرات الأميركية. وهو ما أدى إلى طرد تركيا من برنامج «إف - 35» الأميركي. وذكر المشرعون الـ54 في الرسالة، أن «إردوغان شجع أذربيجان على استعمال العنف لحل النزاع مع أرمينيا. كما حاول الضغط على الولايات المتحدة وغيرها من البلدان لترحيل مواطنين أتراك وجّه لهم اللوم على الانقلاب الفاشل في العام 2016».-الكونجرس يطالب واشنطن بعدم منح الحصانة للأتراك المتورطين فى هجوم 2017فيما أرسل قادة بارزون في مجلسي الكونجرس الأمريكي برسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، يحثون فيها الإدارة على عدم منح الحصانة لمسؤولي الأمن الأتراك الذين هاجموا المتظاهرين في عام 2017 أثناء زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى واشنطن العاصمة، وفقا لما نقله موقع أحوال تركية.واتُهم خمسة عشر من أفراد الحرس الأمني ​​لأردوغان بمهاجمة وضرب المتظاهرين السلميين خارج مقر إقامة السفير التركي في واشنطن العاصمة في مايو 2017، فيما أسقط المدعون الأمريكيون التهم الموجهة إلى 11 من حراس الأمن في الحادثة السابقة التي أثارت عناوين الصحف الوطنية في الولايات المتحدة والغضب بين أعضاء الكونجرس الأمريكي.بينما رد أردوغان على لوائح الاتهام الصادرة عن حراسه الشخصيين في ذلك الوقت، واصفا النظام القضائي الأمريكي بـ "الفاضح".وقدمت تركيا استئنافًا في يوليو الماضي بعد قرار محكمة اتحادية في واشنطن برفض طلب تركيا برفض دعوى مدنية من قبل متظاهرين تعرضوا للاعتداء من قبل حراس شخصيين وأنصار أردوغان في مايو 2017، حيث بدأ الهجوم بعد وقت قصير من وصول أردوغان إلى مقر العاصمة، بينما اتهمت بعض الصحف الامريكية بمباركة أردوغان الاعتداء واعطائه أمر مباشر لأمر الاعتداء.واستأنف الفريق القانوني للحكومة التركية في العاصمة الأمريكية حكم القاضي الذي قال في فبراير من عام 2020 أن أعمال العنف من قبل مسؤولي الأمن الأتراك وأنصار أردوغان ضد المتظاهرين المحتجين على الرئيس ليست محمية بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية (FSIA) وقدم محاميا الحكومة التركية دافيد سالتزمان وجوناي إيفينش طلبًا للفصل، مستشهدين بـ "قانون حصانات السيادة الأجنبية" و"قانون دعاوى التعويض الفيدرالي" و"قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" يجب أن يحمي الحراس الشخصيين للحكومة التركية.وقع خطاب الكونجرس رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ روبرت مينينديز والعضو التصنيفي جيمس إي ريش بالإضافة إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب جريجوري دبليو ميكس والعضو مايكل تي ماكول.يذكر انه في سبتمبر 2019، أصدرت إحدى المقاطعات الأمريكية وثائق قضائية كشفت ونشرتها موقع (أحوال تركية) أولًا أن حراس أردوغان الشخصيين متورطون في سلسلة من الحوادث العنيفة التي لم يتم الإبلاغ عنها خلال زيارة عام 2017، ليس فقط ضد المتظاهرين ولكن أيضًا ضد مسؤولي الأمن الأمريكيين في نقاط مختلفة من زيارة أردوغان.-خطابات سابقة للكونجرس ضد سلوك أنقرةكان الكونجرس الأمريكي قد طالب الإدارة الأمريكية في خطابات سابقة بضرورة فرض عقوبات على تركيا بسبب تمسكها بصفقة اس 400 الروسية، فيما حذّرت واشنطن أنقرة من أن حصولها على منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية، «إس 400»، من شأنه تقويض تماسك حلف شمال الأطلسي (ناتو) وفاعليته، وأكدت تمسكها بدعم المؤسسات الديمقراطية وحكم القانون.وطالب الكونجرس الأمريكي من قبل، إدارة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب بفرض عقوبات على مستشارية الصناعة الدفاعية التركية بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات (كاتسا)، بسبب شراء أنقرة منظومة «إس 400» الروسية، وفي عام 2018، أرسل 66 من أعضاء مجلس الشيوخ و154 من أعضاء مجلس النواب رسائل إلى أردوغان يتهمون فيها أنقرة باستخدام مواطنين أميركيين محتجزين ظلمًا وموظفين أتراك في القنصليات الأميركية كـ"رهائن سياسية".