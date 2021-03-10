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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التنمية المحلية توقع بروتوكولا مع بورسعيد والإسماعيلية للتخلص من المخلفات

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:32 ص
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
أحمد أبو المحاسن
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وقعت وزارة التنمية المحلية، ومحافظتى بورسعيد والإسماعيلية، مع شركة ريلاينس للاستثمار وإدارة المشروعات لتنفيذ عمليات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة.

وقع على ملحق العقد كل من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية والمهندس كريم السبع الرئيس التنفيذى لشركة ريلاينس للإستثمار وإدارة المشروعات وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظتين والشركة.

وأكدت الوزارة، أن هذا الملحق الذي تم توقيعه والخاص بالعقد يأتى تفعيلًا للبرنامج الثانى من المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة والخاص بعقود الإدارة والتشغيل لمنظومة الجمع والنقل والمعالجة والتدوير والتخلص النهائى الآمن.

وأضافت أن الوزارة تسعى للنهوض ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بكافة المحافظات وعدم تراكم كميات القمامة فى المصانع أو خارجها، بالإضافة لعدم الحرق العشوائى للمخلفات والتغلب علي مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها وتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات من خلال عقود تشغيل متوازنة مع القطاع الخاص المتخصص والتخلص الآمن من المرفوضات بالمدافن الصحية الآمنة لافتة أن هذا ما تقوم به وزارة التنمية مع شركائها من الوزارات فى تطوير البنية التحية لمنظومة ادارة المخلفات وضمان التشغيل السليم لها.

وأكد ت الوزارة، على وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وإحداث تغيير كبير فى مستوى النظافة بجميع المحافظات وإعادة الشكل الجمالى للشارع المصرى والحصول على رضا المواطنين عن المنظومة، مشددة على أن تنفيذ الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات يسير على قدم وساق وبأعلى مستوى والعمل على التغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة والتخلص الآمن منها.

ووجهت، بتقديم الشركة لمقترح لعمليات الجمع والنقل مما يساهم فى رفع كفاة المنظومة بجميع مراحلها وتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات وتحسين جودة الخدمة بالمحافظتين، مشيرة إلى أن البرنامج الأول للمنظومة يسير وفقًا للخطة الموضوعة والخاص بتطوير البنية الأساسية والتي تشمل المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة، وكذا المدافن الصحية ومصانع التدوير وإغلاق المقابل العشوائية والتى تتم بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.

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