لمقاولين الفئة الأولى.. تفاصيل مناقصة لتنفيذ مسطحات خضراء بالشروق

خاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، شركات المقاولات المتخصصة ذات الفئة التصنيف الأولى لصيانة المسطحات الخضراء، لتنفيذ أعمال صيانة المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات وشبكات ري طريق الحرية بالحي الرابع قطعة رقم 9، وتنفيذ أعمال المسطحات والري بالحي الثاني شرق بمدينة الشروق، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيها.وأوضح اتحاد المقاولين، أن يقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية، ويرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 50 ألف جنية ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي.وأشار إلى أن تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية، يوم الإثنين 5 أبريل، وسيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق، وتخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم "182" لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.