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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بعد تكريم الطبيب فاقد بصره.. عطوة: الرئيس على مسافة واحده من كل الشعب

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:30 ص
الطبيب فاقد بصره
الطبيب فاقد بصره
عائشة حسن
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أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للدكتور محمود سامي قنيبر، طبيب بكفر الشيخ والذي فقد بصرة خلال عمله بمستشفى عزل بلطيم إثر إجهاد بمواجهة فيروس كورونا، معربة عن سعادتها بالدعم المُقدم من قبل الرئيس له خلال لندوة التثقيفية الـ33 للقوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد.

وأكدت عطوة، في بيان، أن تكريم الرئيس للطبيب رسالة قوية لكافة المواطنين، والمُشككين في قوة البلاد وحرص الرئيس على مراعاة المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم، كما أن تكريم اليوم يؤكد أن الرئيس على مسافة واحده من كل اطياف الشعب المصري، كما أنه يقدم الدعم الكامل لكل من يعمل على رفع أسم مصر عاليًا.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الرئيس يحرص دائمًا على ضرب أبرز الأمثلة التواصل الإنساني ليُصبح قدوة للجميع، وأثبت حرصه على التواصل الكامل بكل فئات الشعب، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وإنسانيا، فقد جاء رد فعل الرئيس الإنسان تجاه عدد من المواطنين غاية في النبل والإنسانية.

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