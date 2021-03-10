ضبط 2485 قضية تموينية بالمحافظات خلال 48 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 2485 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة، منها ضبط (2٫35 طن مقطعات لحوم يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية) وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة القاهرة.و تم ضبط (3٫5 طن زبيب، فستق، تمور، لوز، عدد 1600 لفة قمر الدين معبأة داخل عبوات دون مستندات مجهولة المصدر)وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك شركة لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة القاهرة.كما تم (ضبط 6٫5 طن دقيق فاخر مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيته المدون عليه) تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.وضبط (1٫65 طن دقيق بلدي مخصص لمخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق)، تم تجميعه للاتجار به في السوق السوداء لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية.و تمكنت الحملات من (ضبط 7 طن ملح سياحات مخصص للأغراض الصناعية محظور استخدامه في الأغراض الغذائية وغير صالح للاستهلاك الآدمي) ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك معمل ألبان دون ترخيص بمحافظة كفر الشيخ.وكذلك ضبط (4 أطنان سكر تمويني عدد 677 عبوة زيت تمويني) تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين تمهيدًا للاتجار بها في السوق السوداء لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالكة محل بدال تمويني بمحافظة الشرقية، وضبط مالك مخبز بلدي بمحافظة القليوبية لاستيلائه على 5 ملايين 884 ألف و487 جنيها من أموال الدعم من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية، والتصرف في كميات من الدقيق المدعم استخراج 82% وبيعها في السوق السوداء دون إنتاج فعلي للخبز، وتم ضبط 154 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين تم تجميعها للاستيلاء على الدعم المقرر لها، بحوزة مالكة محل بدال تمويني بمحافظة الشرقية.وأسفرت الحملات عن (ضبط 38٫8 طن زيوت سيارات، شحوم سيارات دون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية) تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن زيوت سيارات دون ترخيص في محافظة الإسكندرية.كما تم ضبط (2100 قطعة كمامة، وكمية قدرها 90 لتر كحول مطهر دون مستندات مجهولة المصدر وقد تشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن مستلزمات طبية دون ترخيص في محافظة الإسكندرية.و ضبط (2٫3 طن مقطعات لحوم ودواجن يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجهيز الوجبات الجاهزة دون ترخيص بمحافظة القاهرة.كما تم ضبط (3٫5 طن مخللات معبأة داخل براميل وعبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات دون ترخيص بمحافظة الإسكندرية.و ضبط (3 طن مكرونة – 1200 عبوة خل طعام يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة المنوفية.وكذلك ضبط (67 طن دقيق فاخر استخراج 72% - نخالة ناعمة معبأة داخل شكائر بها نقص في الأوزان بمقدار 598٫95 كجم في إجمالي الكمية) تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسؤول عن مطحن بمحافظة الجيزة.كما تم ضبط مالكة مخبز بلدي بمحافظة البحيرة لاستيلائها على 713 ألف و278 جنيها فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار، وضبط مالك مخبز بلدي بمحافظة البحيرة لاستيلائه على 334 ألف و794 جنيها فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار.وتمكنت الحملات من ضبط مالك محل بدال تمويني بمحافظة الجيزة وبحوزته (1٫45 طن سكر – 420 عبوة زيت تمويني مخصصين ربطًا للصرف على البطاقات التموينية)، قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها في السوق السوداء.و ضبط (4٫5 طن منظفات صناعية صابون سائل معبأة داخل براميل وعبوات دون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع للمنظفات الصناعية دون ترخيص بمحافظة الشرقية.