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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية: معدل إصابات كورونا في العالم ارتفع 2% خلال أسبوع

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:28 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المُستجد خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، بنسبة 2٪، فيما انخفض عدد الوفيات بنسبة 6٪.

وذكرت المنظمة - في بيان اليوم الأربعاء - أنه تم الإبلاغ في الأسبوع الماضي عن أكثر من 2.7 مليون إصابة جديدة، بزيادة 2٪ عن الأسبوع السابق له"، موضحة أنه على الصعيد العالمي انخفض عدد الحالات الجديدة في حوالي نصف الدول، بينما تم تسجيل ارتفاع في النصف الآخر.

وأشارت إلى تسجيل مليونين و734 ألفا و381 إصابة و60 ألفا و323 حالة وفاة في العالم في الفترة من 1 وحتى 7 مارس الجاري، وبلغ المجموع الكلي للإصابات في العالم حتى 7 مارس الجاري 116 مليونا و166 ألفا و652 إصابة، في حين بلغ إجمالي الوفيات مليونين و582 ألفا و528 وفاة.

وأوضحت أن الزيادة في الإصابات خلال الأسبوع الماضي كانت ملحوظة بشكل خاص في إفريقيا بنسبة 10٪، وفي شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بنسبة 10٪، وكذلك في أوروبا بنسبة 4٪، فيما ارتفع معدل الوفيات في شرق البحر الأبيض المتوسط بنسبة 9 ٪، إلا أنه انخفض في جميع المناطق الأخرى.

وفي الأمريكيتين، أصيب خلال الإسبوع الماضي أكثر من 1.1 مليون شخص، وتوفي أكثر من 32 ألفا، وتم في أوروبا تسجيل أكثر من 1.1 مليون إصابة جديدة، وأكثر من 20 ألف حالة وفاة وفي شرق البحر المتوسط​​، حدد الأطباء أكثر من 228 ألف مصاب، وتوفي أكثر من 2.7 ألف شخص.

وارتفع عدد المصابين في الولايات المتحدة بأكثر من 427 ألفا في الأسبوع الماضي، تلتها البرازيل بأكثر من 413 ألف حالة إصابة جديدة، وفرنسا بأكثر من 143 ألفا، فإيطاليا بأكثر من 138 ألفا، والهند بأكثر من 115 ألفا، وبولندا بأكثر من 87 ألفا، وجمهورية التشيك بأكثر من 85 ألفا، وروسيا بأكثر من 76 ألفا، وتركيا بأكثر من 76 ألفا، وإيران بأكثر من 58 ألف إصابة.

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