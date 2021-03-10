غلق 9 منشأت طبية مخالفة ببنى سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب، مطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة، مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال شكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة،وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادي مدير إدارة الطب العلاجي للدكتور بسام رونز مدير العلاج الحر بتنظيم حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة بني سويف ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلكقامت الحملة بالمرور علي 22 منشأة طبية، أسفرت عن غلق عيادة ومركز حقن مجهري "بدون ترخيص"، بجانب تحرير محاضر لاستصدار قرارات غلق لعدد 4 معامل و3 عيادات خاصة لعدم الترخيص، التحفظ على أدوية مهربة.