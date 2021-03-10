قبل عرضها على النواب.. نص تعديلات قانون الصلح الواقي والإفلاس

تناقش الجلسة العامة بمجلس النواب، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018.وانتظم مشروع القانون في ثلاث مواد، بخلاف مادة النشر، حيث تم تخصيص المادة الأولى للتعديلات بالاستبدال، والمادة الثانية للتعديلات بالإضافة، بينما خصصت المادة الثالثة لما تم إلغاؤه في القانون المشار إليه، وذلك على النحو التالي:(المادة الأولى): يستبدل بنص تعريفي (الصلح الواقي) و(الرقيب) الواردين بالمادة (1)، وبنصوص المواد (4 بند ب)، (10)، (16)، (17 فقرتان ثانية وثالثة)، (20)، (27 بند و)، (31 فقرتان أولى وثانية)، (35)، (41)، (42)، (55 فقرة أولى)، (57)، (60)، (63)، (64 فقرتان ثانية وثالثة)، (66 فقرة أولى)، (70)، (72)، (87 فقرة رابعة)، (143 فقرة ثانية)، (163)، (176 بند أ)، (191)، (218 فقرة ثانية) من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المشار إليه نصوص جديدة، وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.(المادة الثانية): يضاف إلى قانون الإصدار رقم (11) لسنة 2018 مادة برقم (الثالثة) مكررًا، ويضاف إلى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس تعريفان إلى المادة (1)، ومادتان برقمي (20) مكررًا، (36) مكررًا، وبند (ج) للفقرة الأولى من مادة (40)، ومواد بأرقام (57) مكررًا، (57) مكررًا أولًا، (60) مكررًا، وفقرة خامسة للمادة (65)، ومادة برقم (65) مكررًا، وفقرة ثالثة للمادة (67)، ومادتان برقمي (70) مكررًا، (74) مكررًا، وبند (ح) للفقرة الأولى من مادة (77)، وفقرتان رابعة وخامسة للمادة (96)، وبند (و) للمادة (176) المستبدلة، وفقرة ثالثة للمادة (178)، ومادتان برقمي (191) مكررًا، (191) مكررًا أولًا، وبند (و) للفقرة الأولى وفقرة ثانية للمادة (209)، وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.(المادة الثالثة): إلغاء الفقرة الرابعة من المادة (54)، والمواد (58) و(59) و(62) و(179) من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المشار إليه.(المادة الرابعة): ينشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.