محافظة أسيوط تعلن عن وظائف جديدة

أعلنت محافظة أسيوط عن حاجتها لعدد 2 مهندسين ومتخصصين في مجال GIS من خارج الجهاز الإداري للانضمام للعمل بوحدات البنية المعلوماتية والمتغيرات المكانية للاستعانة بهم بنظام التعاقد في ضوء المهام الوظيفية والخبرات اللازمة للعمالة الجديدة (TOR)؛ تنفيذًا لمبادرة المحافظة بتشغيل الشباب والاستفادة من الخبرات الشبابية من الخريجين وضخ دماء جديدة للعمل بتلك الوحدات.تقرر فتح باب التقديم لمدة 15يومًا من تاريخ الاعلان للحصول على فرصة عمل للمهندسين متخصصين في مجال GIS على أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الحاصلين على بكالوريوس الهندسة قسم الاتصالات وبكالريوس الحاسبات والمعلومات عن الجامعات الحكومية قسم نظم المعلومات وليسانس آداب جغرافيا قسم نظم المعلومات الجغرافية على أن يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية بتقدير جيد على الأقل ويجيد التعامل مع الحاسب الآلي وبرامج نظم المعلومات الجغرافية إجادة تامة ولديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات فضلًا عن الموقف من تأدية الخدمة العسكرية.وقال اللواء المهندس شاكر يونس السكرتير العام إنه على راغبي التقدم لشغل الوظيفتين الشاغرتين استيفاء الأوراق المطلوبة (صورة من المؤهل الدراسي "طبق الأصل"، صورة من كارنية النقابة ساري، صورة من شهادة الميلاد مميكنة، صورة من شهادة الخبرة، صورة من بطافة الرقم القومي سارية، صورة من شهادة التجنيد للذكور أو الخدمة العامة للإناث أو الإعفاء منها، وصحيفة الحالة الجنائية موجهة لديوان عام المحافظة) وتقديم الملف من أصل وصورة باليد لإدارة الموارد البشرية (إدارة شئون التوظف) بالديوان العام حتى ‪21 مارس‬ الجاري على أن يتم اخطار المتقدم بموعد المقابلة عن طريق رقم الهاتف المسجل بالملف، مؤكدًا على فحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم عن طريق لجنة متخصصة للتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بدقة وحيادية، وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها والمنظمة لهذا الشأن.