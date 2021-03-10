مهرجان أوسكار يكرم مديرة نوتردام دي سيون

كرم مهرجان أوسكار للإبداع الوظيفي التابع للكنيسة الكاثوليكية الراهبة مريم تودري، مديرة كلية نوتردام دي سيون، ذلك لاختيارها ضمن أفضل 20 شخصية مؤثرة ومبدعة لعام 2020.وتستعد الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق رطيرك الكنيسة الكاثوليكية، لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، المعروف باسم "الصوم الكبير"، يوم 15 مارس الجاري والذي يمتنع خلاله الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، حتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.