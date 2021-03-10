بدء جلسة محاكمة أحمد شفيق في «جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية»

بدأت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، منذ قليل اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء السابق، في قضية "جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية".وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، قد قضت ببراءة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق "غيابيًا"، وتوفيق محمد عاصي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق، فطعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة.