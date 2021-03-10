قوات الاحتلال تعتقل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خطيب المسجد الاقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري.وقالت وكالة فلسطين الجديدة إنه جرى اعتقال صبري من منزله في حي الصوانة شرق القدس.ويأتي الاعتقال قبل يوم من إحياء ذكرى الإسراء والمعراج يوم غد، حيث من المقرر إقامة احتفال بهذه المناسبة عند صلاة الظهر في المسجد الاقصى.وتعرض الشيخ صبري خلال الفترة الأخيرة للاعتقال والاستدعاء والإبعاد عن "الأقصى" عدة مرات.