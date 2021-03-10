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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الأمن الاقتصادي يضبط 3003 قضية بالمترو و13051 سرقة تيار كهربائي

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:24 ص
سرقة تيار كهربائي
سرقة تيار كهربائي
مريم جبل - عمرو المزيدي
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شن قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

ونفذت الإدارة عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 3003 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

كما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 13051 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وأسفرت جهودها في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجاري المائية) عن ضبط 292 قضية متنوعة.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط 39 قضية (مصنفات سمعية وسمعية بصرية، مطبوعات)، ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية في ضبط 1182 قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، دقيق وقمح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر).

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 294 قضية في مجال (الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحرى مدين لمصلحة الضرائب).

وأسفرت جهودها في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي عن ضبط 7 قضايا، ويجري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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