4 قرارات يصوت الدائنون فيها بتعديلات «الإفلاس الجديدة».. تعرف عليها

تناقش الجلسة العامة بمجلس النواب، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018.وسمحت التعديلات الجديدة بأخذ تصويت الدائنين في العديد من القرارات المهمة المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس أهمها الآتي:1- التصويت على الاستمرار في تشغيل تجارة المفلس.2- ندب خبراء إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة هيكلة تجارة المدين المفلس.3- البدء في إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة.4- تصفية الأصول الأساسية الخاصة بتجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة.على أن يكون اتخاذ القرار في جميع الحالات المذكورة بموافقة الأغلبية العددية للدائنين.