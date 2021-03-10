اليوم.. رئيس مجلس الشيوخ يستقبل سفير فرنسا

يستقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمكتبه اليوم، سفير فرنسا.وكان مجلس الشيوخ انتخب هيئات مكاتب لجانه النوعية الاثنين الماضي، ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن تعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 21 مارس الجاري.وقبيل رفع الجلسة تقدم بالتهنئة لهيئات مكاتب اللجان النوعية، متمنيا لهم التوفيق والسداد.