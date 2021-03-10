رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«البير».. عرض مسرحي بثقافة المنوفية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:23 ص
مسرحي بثقافة المنوفية
مسرحي بثقافة المنوفية
جمال عاشور
طباعة
قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة المنوفية عرض "البير" على مسرح وسينما مدينة السادات، من تأليف وأشعار علاء الكاشف، إخراج يوسف النقيب، موسيقى وألحان علي سعيد، ديكور وماسكات أحمد أبو طالب، بطولة أعضاء الفرقة المسرحية لقصر ثقافة الطفل أحمد عباس، فاطمة رفعت، محمد زغلول، محمود رشاد، رغدة أبوالخير، سلمى إبراهيم، علاء دياب، يحيى عبدالله، شريف القاضي، هند الشرقاوي، دنيا بدران، أسر بدران، فاطمة فؤاد، حبيبة أحمد، وكتاكيت غابة السعادة: الطفلة دارين المحراث، ليليان كرم، جني حسن، ريتال سامي، أحمد سامي.

تدور أحداث المسرحية حول غابة السعادة التى تعاهدت فيها الحيوانات على العيش في سلام، لا صراع ولا خداع، لكن تتعرض لموجة شديدة من الجفاف، وتوقف المطر، وجفت الأنهار،ويصاب الديك بحمى شديدة َوتقرر الاوزه أنه بحاجة لمياه مثلجة، وتستكمل الأحداث حول كيفية الحصول على المياه لعمل كمادات للديك فهل ستنجح؟ وهل سيطيب الديك؟ أم سينجح الثعلب المكار وينتصر على حيوانات الغابة.

جدير بالذكر أن يستمر العرض حتى ١١ مارس الجاري، ويستكمل بعد ذلك يوم الخميس من كل أسبوع حتى ٢٢ إبريل المقبل.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

حبس فني تكييف تستر على متحرش طفلة المعادي.. والمتهم: عرفت القضية من «فيسبوك»

جماجم وعمود فقري.. تفاصيل مأساوية في تصادم سيارة بترول بميكروباص بالفيوم

الصور

image description

مياه أسيوط: 481 مليون جنيه توسعات ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

تأجيل امتحانات كليات البنات بـ «أزهر أسيوط» لتطهير المبانى

image description

جامعة أسيوط تعقد لجنة لتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات

image description

لجنة لمعاينة الأراضي المخصصة لمشروعات تطوير الريف المصري بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد قرارات تصالح جديدة للبناء المخالف

الأكثر قراءة

حبس المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.. وضبط المتستر عليه

حبس فني تكييف تستر على متحرش طفلة المعادي.. والمتهم: عرفت القضية من «فيسبوك»

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

إغلاق المدارس في مدن باكستانية بعد ارتفاع إصابات كورونا

استطلاع: البريطانيون يطالبون بتجريد الأمير هارى وميجان من ألقابهما

منظمات إغاثية تحذر من نقص التطعيم ضد كورونا في الدول الفقيرة

للمراحل التعليمية.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021 بالتفصيل

أيام زمان

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

«شكى له من شركته».. كواليس علاقة حسن الإمام بالعندليب الأسمر

«أنت حبيبي».. الفيلم المتسبب في شائعة زواج شادية وفريد الأطرش

«بنى مدينة رمسيس بفضلها».. حكاية يوسف وهبي وإحدى معجباته

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

تأجيل أولى فعاليات سلسلة رموز ثقافية بالمجلس الأعلى

«البير».. عرض مسرحي بثقافة المنوفية

عبد المنعم رياض رمز لبطولات الشعب المصري بثقافة الغربية

ضمن عدد من الأنشطة.. «ثقافة الأقصر» تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج