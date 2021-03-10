«البير».. عرض مسرحي بثقافة المنوفية

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة المنوفية عرض "البير" على مسرح وسينما مدينة السادات، من تأليف وأشعار علاء الكاشف، إخراج يوسف النقيب، موسيقى وألحان علي سعيد، ديكور وماسكات أحمد أبو طالب، بطولة أعضاء الفرقة المسرحية لقصر ثقافة الطفل أحمد عباس، فاطمة رفعت، محمد زغلول، محمود رشاد، رغدة أبوالخير، سلمى إبراهيم، علاء دياب، يحيى عبدالله، شريف القاضي، هند الشرقاوي، دنيا بدران، أسر بدران، فاطمة فؤاد، حبيبة أحمد، وكتاكيت غابة السعادة: الطفلة دارين المحراث، ليليان كرم، جني حسن، ريتال سامي، أحمد سامي.تدور أحداث المسرحية حول غابة السعادة التى تعاهدت فيها الحيوانات على العيش في سلام، لا صراع ولا خداع، لكن تتعرض لموجة شديدة من الجفاف، وتوقف المطر، وجفت الأنهار،ويصاب الديك بحمى شديدة َوتقرر الاوزه أنه بحاجة لمياه مثلجة، وتستكمل الأحداث حول كيفية الحصول على المياه لعمل كمادات للديك فهل ستنجح؟ وهل سيطيب الديك؟ أم سينجح الثعلب المكار وينتصر على حيوانات الغابة.جدير بالذكر أن يستمر العرض حتى ١١ مارس الجاري، ويستكمل بعد ذلك يوم الخميس من كل أسبوع حتى ٢٢ إبريل المقبل.