قبل مناقشتها بالبرلمان.. 3 أهداف لتعديلات قانون الصلح الواقى والإفلاس

تناقش الجلسة العامة بمجلس النواب، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018.وتستهدف التعديلات الجديدة تحقيق عدد من الأهداف، وذلك على النحو التالي:1- مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته.2- تطوير الصلح الواقي والإفلاس من خلال تلافي المشكلات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق القانون المشار إليه.3- تحقيق مصلحة المواطنين والتجار وتشجيعهم إلى اللجوء للقانون بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره.