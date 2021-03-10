محافظ بورسعيد يضع أكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول

وضع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول، وذلك بميدان الشهداء، بشارع 23 يوليو.شهد مراسم وضع الأكليل، مساعد قائد الجيش الثاني الميداني ونائبًا عن مدير أمن بورسعيد، وعددًا من القيادات الشعبية والسياسية، وكذلك أهالي الشهداء.هذا ويطلق محافظ بورسعيد، اسم الشهيد محمود مندور، على مدرسة بنطاق حي المناخ، وذلك تخليدًا لذكراه، بالتزامن مع احتفال مصر بيوم الشهيد.