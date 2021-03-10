ضبط 10 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية خلال 24 ساعة
الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:27 ص
مريم جبل - عمرو المزيديطباعة
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 10 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع – أقمشة – مستلزمات طبية.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار: ضبط 2 قضية.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة: ضبط 2 قضية.
فى مجال الأمن العام: ضبط 23 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1227 مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 177 حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 1 قضية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 10 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع – أقمشة – مستلزمات طبية.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار: ضبط 2 قضية.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة: ضبط 2 قضية.
فى مجال الأمن العام: ضبط 23 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1227 مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 177 حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 1 قضية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.