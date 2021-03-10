ضبط 10 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 10 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع – أقمشة – مستلزمات طبية.فى مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار: ضبط 2 قضية.فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة: ضبط 2 قضية.فى مجال الأمن العام: ضبط 23 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1227 مخالفة مرورية متنوعة.فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 177 حكم قضائى متنوع.فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 1 قضية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.