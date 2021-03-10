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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زعيم المعارضة التركية: تركيا بحاجة إلى إعلام حر لا يعتدي على الصحفيين

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:18 ص
كمال كليتشدار أوغلو
كمال كليتشدار أوغلو
هدير سند
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شدد زعيم المعارضة التركية على أن بلاده بحاجة إلى إعلام حر، منددًا بحالات الاعتداء على صحفيين، وأحكام السجن بحق آخرين، وفقا لموقع العربية.

ودعا رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، إلى وجود إعلام حر في تركيا، لافتًا إلى أنه "طالما أنك لا تبيع قلمك، بغض النظر عمن تنتقده، سنكون معك دائمًا، نحن بحاجة إلى إعلام حر، الإعلام الحر هو الذي يظهر لنا ما ينقصنا، سنحترم دائمًا العاملين في تلك المؤسسات الإعلامية".

كما أشار إلى حادثة الاعتداء على الصحفي المعارض ليفينت جولتكين، موضحا أن "الاعتداء على صحفي هو ضربة لديمقراطيتنا، هذا غير مقبول، إذا كان من الممكن حدوث هذه الأنواع من الهجمات، وتمكن الجناة من الابتعاد بحرية بعد أيام فقط من الإعلان عن خطة عمل حقوق الإنسان، فهذا يدل على أن هذه الخطة ليس لها أي معنى على الإطلاق".

إلى ذلك أضاف: "جولتكين يعبر عن أفكاره بحرية على شاشات التلفزيون ومواقع الإنترنت وأحيانًا في الصحف، ومن غير المقبول أبدًا تهديد أو مهاجمة أو ضرب صحافي بسبب تعبيره عن أفكاره، من الضروري تقييم وتفسير الحدث بهذه الطريقة".

يذكر أن ليفينت جولتكين تعرض لهجوم من قبل مجموعة مكونة من 25 شخصًا مساء الاثنين الماضي، بعد أيام من انتقاده المؤسس الراحل لحزب الحركة القومية، ألب أرسلان تركيش.

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