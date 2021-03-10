الصحة: نتابع حالة المتلقين للقاح كورونا

أكدت وزارة الصحة والسكان تقديم الرعاية الطبية لمتلقى اللقاح، ورصد ظهور أى أعراض جانبية تطرأ عليهم ومتابعتهم طبيًا، حتى يتسنى جمع أكبر قدر من المعلومات حول المأمونية طويلة المدى للقاح.وأشارت إلى أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعال بنسبة 86% في الوقاية من الفيروس، وتتم متابعة المتلقين للقاح طبيًا من قبل وزارة الصحة والسكان.يذكر أن وزارة الصحة خصصت موقعًا إلكترونيًا خاصًا بالتسجيل لحجز لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة www.egcovac.mohp.gov.eg، ويمكن الاستفسار عن طريق الخط الساخن ١٥٣٣٥.