ألقوه بمنطقة جبلية.. تفاصيل القبض على طالبين قتلا صديقهما بالغردقة

تمكنت مباحث قسم ثان الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، من القبض على المتهمين بقتل صديقهما طالب الثانوي وإلقاء جثته بمنطقة جبلية بالقرب من مساكن النجدة غرب المدينة، بعد أن قاما باستدراجه إلى هُناك.وألقي القبض على المتهم الأول بعد الواقعة بساعات، والثاني بعد هروبه إلى محافظة أخرى، حيث تم التنسيق بين مديريات الأمن في المحافظتين حتى تم ضبطه وتحرير محضر بالواقعة وجار استكمال التحقيقات.كانت نيابة الغردقة برئاسة المستشار علاء فرج المحامي العام لنيابات البحر الأحمر، قد كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة للقبض على المتهمين بقتل طالب ثانوي فني في الغردقة وإلقاء الجثة بمنطقة النجدة الجبلية، بعد نحو 5 أيام من بلاغ باختفاء المجني عن منزله.كان اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة مجهولة تبين أنها خاصة بالطالب المبلغ بفقده منذ 5 أيام بمنطقة النجدة في الغردقة، وانتقلت النيابة لإجراء المعاينة اللازمة وصرحت النيابة بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وتسليمها لأسرته لدفنها.