ميانمار: قوات الجيش والشرطة تشن حملة موسعة لاعتقال المضربين عن العمل

شن المئات من الجنود ورجال الشرطة في ميانمار اليوم الأربعاء، حملة موسعة على محطة للسكك الحديدية في مدينة "يانجون"، لمحاولة القبض على العمال المضربين عن العمل احتجاجا على الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد الشهر الماضي.وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية أن 800 من عمال السكة الحديدية يشاركون في هذا الإضراب، مشيرة إلى أنهم كانوا يرددون هتافات متعددة أبرزها "نحن متحدون".وأضافت الشبكة الإخبارية أن الآلاف من العاملين في الحكومة في جميع أنحاء البلاد يشاركون في حركة عصيان مدني تهدف إلى خنق مؤسسات الدولة وشل الاقتصاد، مشيرة إلى أن هذه الحركة أدت إلى تعطل المستشفيات وإغلاق البنوك وفراغ مكاتب الوزارات.وتشهد ميانمار حالة اضطراب منذ أن أطاح الجيش بالزعيمة المدنية أونج سان سوتشي واحتجزها الشهر الماضي، مما أثار احتجاجات يومية في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بعودة الديمقراطية.وترد قوات الأمن بقمع وحشي متزايد يشمل استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي، بالإضافة إلى الذخيرة الحية في بعض الأوقات، وذلك بهدف تفريق المتظاهرين ووقف الاحتجاجات.يشار إلى أنه حتى الآن ألقت السلطات القبض على نحو ألفي شخص، فيما لقي أكثر من 60 آخرين مصرعهم خلال أعمال عنف مرتبطة بالتظاهرات والاحتجاجات على الانقلاب العسكري.