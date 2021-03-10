ضبط مخزن لمستحضرات التجميل المغشوشة بالقاهرة

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط 20٫291 ألف عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بحوزة المسئول عن مخزن مستحضرات تجميل كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة.وذلك لإدارته مخزن بدون ترخيص وحيازته مستحضرات تجميل مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بالمخالفة للقانون ومزاولته مهنة صيدلى بدون تصريح.بمواجهته اعترف بإدارته للمخزن دون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.