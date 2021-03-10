اليوم.. قيادات الاتحاد تناقش ملفات قطاع العمل والعمال

يعقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، اجتماعًا ظهر اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد العام، لبحث مجموعة من الملفات التي تخص قطاع العمل والعمال.وقال محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن جدول أعمال الاجتماع الذي يشارك فيه قيادات الاتحاد من أعضاء مجلس إدارة ورؤساء نقابات عامة، يناقش خارطة طريق للنهوض بالاتحادات المحلية العمالية المنتشرة في جميع أنحاء المحافظات، والتنسيق معها لترتيب جولات ميدانية في مواقع العمل بالشركات والمصانع بكل المحافظات، والاستماع إلى مطالب العمال، وأوضاع المنشآت الصناعية من كل الجوانب، وسرعة عرضها على صناع القرار لمواجهتها، وذلك في إطار حوار اجتماعي الهدف منه زيادة الإنتاج، وتحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، دون تغول طرف على الآخر.وأضاف وهب الله، أن جدول الأعمال يتضمن أيضًا مناقشة بعض التشريعات العمالية منها قوانين، العمل والتأمينات وقطاع الأعمال العام وتأثيرها على العمال والإنتاج، وكذلك مناقشة آخر التطورات بخصوص الجامعة العمالية، والمؤسسات الثقافية والاجتماعية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إضافة إلى الملفات العمالية العربية والدولية ودور اتحاد عمال مصر فيها.وأشار إلى أن المجلس سيطرح رؤيته أيضًا في ملف العمالة غير المنتظمة ودور الدولة المصرية بكامل مؤسساتها المعنية في التعامل معه، خاصة في ظل تداعيات أزمة كورونا، وكذلك إصدار بيان بشأن موقف عمال مصر من دعم الدولة المصرية في مواجهة أزمة سد النهضة والتعنت الإثيوبي، وما له من آثار سلبية أيضًا على عمال القارة السمراء.