إخلاء سبيل 16 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية

قررت جهات التحقيق، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل 16 متهمًا في القضييتن 880 و960 لسنة 2020، على ذمة تحقيقات النيابة العامة في اتهامهم بالعنف والانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر شائعات وأخبار كاذبة ضد الدولة.وأسندت النيابة للمتهمين في القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، تهمًا تختلف من متهم إلى آخر، من بينها ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وذلك مع العلم بأغراضها، واستخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي بغرض نشر أخبار كاذبة، وتمويل جماعة إرهابية، والاشتراك في التجمهر، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، والتعدي على موظفين عموميين.