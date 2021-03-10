«النيابات والمحاكم» تفتتح دورة كرة القدم الخماسية للجانها النقابية

افتتحت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، برئاسة الدكتور علي عبدالوهاب، بالمؤسسة الاجتماعية بشبرا الخيمة، دورة كرة القدم الخماسية التي يشارك فيها اللجان النقابية بمجلس الدولة ومحاكم شمال وجنوب القاهرة والجيزة وبنها والشرقية والنقض والطب الشرعي.وقال عبدالوهاب، إن الدورة تتكون من 8 فرق على مجموعتين، وتستمر لمدة 5 أسابيع متتالية، وتهدف إلى تنمية روح التعاون والترابط وتبادل الأفكار بين العاملين بقطاع النيابات والمحاكم.وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، أن هذه الدورة هي بداية لدورات مرتقبة من أجل التقارب والتعاون بين العاملين مشيدًا بجهود هيئة مكتب النقابة العامة على الجهد المبذول في تنظيم هذه الدورة وغيرها.وشارك في افتتاح الدورة، محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاجتماعية المستضيفة للدورة، والنائبة منيرة الأشقر أمينة المرأة باتحاد عمال القليوبية، وعباس صابر أمين الاتحاد المحلي لنقابات عمال القليوبية.