زيادة جديدة فى أسعار الوقود بتركيا

أعلنت محطات الطاقة والوقود والغاز الطبيعي التركي، ارتفاع سعر لتر البنزين بنحو 30 قرشا اعتبارا من الخميس.وحول سبب الزيادة أوضح اتحاد ملاك محطات الطاقة أنه تقرر رفع سعر لتر البنزين بنحو 30 قرشا اعتبارا من منتصف هذه الليلة نتيجة لتعديل ضريبة القيمة المضافة المفروضة على منتجات الوقود السائل، وأن هذه الزيادة ستنعكس على أسعار محطات الوقود.وسعر السولار والبنزين في تركيا غير ثابت إذ إنه مرتبط بسعر صرف الدولار، ويتأثر كذلك بفرض الضرائب والرسوم، كما يختلف السعر من ولاية إلى أخرى، حيث تضاف له تكلفة النقل.