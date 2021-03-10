السفيرة اللبنانية بروما تدعو البابا لزيارة لبنان

أكدت السفيرة ​اللبنانية​ في روما ميرا ضاهر، أن زيارة ​البابا فرنسيس​ إلى ​العراق​ كانت إيجابية بكل جوانبها، ولم يكن من الممكن أن يكون الأمر بخلاف ذلك، في ظل الوضع الراهن، خصوصا في ​الشرق الأوسط​.وأعربت ضاهر فى تصريحاتها لوكالة الأنباء الإيطالية adnkronos، عن آمالها الكبيرة بأن تنعكس إيجابا على العراق، مشددة على أن زيارة البابا إلى العراق مهمة للغاية، ليس فقط للمسيحيين ولكن أيضا لجميع اللبنانيين، على جميع المستويات من جميع الأديان، لأن كل اللبنانيين يناضلون من أجل مستقبل أفضل.ولفتت ضاهر إلى أن رسالة البابا هي أنه عندما يكون هناك إيمان، هناك دائما أمل والبحث عن غد أفضل، موضحة أن بالنسبة لمسيحيي لبنان، من المهم جدا أن يذهب البابا فرنسيس أيضا إلى أرض الأرز، لأن المسيحيين ناضلوا حقا من أجل العيش والبقاء في أرضهم، والبقاء هناك وعدم مغادرتها أبدا.وتابعت السفيرة اللبنانية "وفي الوقت نفسه، نحن كمسيحيين نناضل دائما مع أولئك الذين يؤمنون بالتعايش والعيش معا ولهم، من أجل مستقبل أفضل، هناك حاجة إلى رسالة البابا".