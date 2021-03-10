خبير نفسي يوضح «روشتة» تعافي الأطفال من بعد تعرضهم للتحرش

شهدت منطقة المعادي بمحافظة القاهرة، أمس، واقعة تحرش من جانب شاب ثلاثيني لطفلة لا يتعد عمرها 6 سنوات بائعة مناديل بميدان الحرية، تم استدراجها لمدخل عمارة يظن المتهم أنها خالية من السكان، وبدأ بالتحرش بها ويتم انقاذ الطفلة من قبل موظفة بمعمل تحاليل بالدور الأرضي.ولكن في النهاية تقع الضحية وهي الطفلة في موضع لا تحسد عليه، بخلاف لحظة الرعب التي تعرضت لها بمجرد أن يأتي بها المتهم ويحاول التحرش بها، لذا في هذه السطور نرصد "روشتة" تعافي الأطفال من بعد التعرض لمثل هذا الموقف.و أوضح الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أن أعراض تعرض الطفل للتحرش تشمل خوفه من التعامل مع الكبار، الاضطراب، الأرق، الانطوائية، التبول اللاإرادي، الاستيقاظ خلال النوم باكيًا وتعرضه للعديد من الكوابيس، أما عن العلاج فيشمل محاولة نسيان الطفل مثل هذه المواقف المؤذية من خلال البعد عن الشخص تمامًا، وعدم الحديث فيما جرى، أو يري شيئًا يذكره بالحادثة.وأوضح استشاري الطب النفسي لـ "الدستور" يجب أن ننصح الأهل الاستماع لأطفالهم ومراقبتهم بشكل جيد، وأن تكون لغة الحوار هي الأساس، وأن يتم الحديث مع الطفل حول التحرش وكيفية الوقاية منه وتبسيط المعلومات بحسب عمره.