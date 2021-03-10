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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مكافأة للعاملين بقطاع النظافة بمطروح لجهودهم في استعادة المظهر الحضاري

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:48 ص
بقطاع النظافة بمطروح
بقطاع النظافة بمطروح
ياسمين شعيب
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أجرى اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية بمدينة مرسى مطروح تفقد خلالها عددا من المشروعات الجارية بعدد من المناطق وذلك لمتابعة سير العمل بها وتذليل أي عقبات.

وأكد سكرتير عام مطروح على ضرورة التنسيق التام بين جميع القطاعات لسرعة نهو المشروعات الجارية وإعادة الشيء لأصله، مشيدا بالجهود المبذولة للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالى بالمدينة.

وقرر اللواء أشرف إبراهيم منح مكافأة للعاملين بقطاع النظافة بمجلس مدينة مرسى مطروح لجهودهم المبذولة للنهوض بمنظومة النظافة، وتحفيزا لهم على مواصلة العمل والجد لاستعادة المظهر الحضاري لمحافظة مطروح.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجارية بنطاق المدينة خاصة فيما يخص البنية التحتية ومد كابلات مشروع التحول الرقمي بالمحافظة، لسرعة الانتهاء منها وإعادة الشيء لاصله، طبقا للخطط الموضوعة والتوقيتات المحددة للتيسيرعلى المواطنين.
مكافأة للعاملين بقطاع النظافة بمطروح لجهودهم في استعادة المظهر الحضاري
مكافأة للعاملين بقطاع النظافة بمطروح لجهودهم في استعادة المظهر الحضاري
مكافأة للعاملين بقطاع النظافة بمطروح لجهودهم في استعادة المظهر الحضاري
مكافأة للعاملين بقطاع النظافة بمطروح لجهودهم في استعادة المظهر الحضاري
مكافأة للعاملين بقطاع النظافة بمطروح لجهودهم في استعادة المظهر الحضاري
مكافأة للعاملين بقطاع النظافة بمطروح لجهودهم في استعادة المظهر الحضاري
مكافأة للعاملين بقطاع النظافة بمطروح لجهودهم في استعادة المظهر الحضاري
مكافأة للعاملين بقطاع النظافة بمطروح لجهودهم في استعادة المظهر الحضاري

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