مصر تُعلن بدء سريان 40 اتفاقية بترولية وتسوية جميع النزاعات الدولية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الأربعاء، عن بدء سريان صفقة تضم أكثر من 40 اتفاقية، والتي تشمل تسوية جميع المطالبات بين مصر وكل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة يونيون فينوسا للغاز (UFG) والشركة الإسبانية المصرية للغاز (سيجاس)، وضمان استئناف الإنتاج في مصنع إسالة الغاز الطبيعي بدمياط التابع لشركة سيجاس.هذا بالإضافة إلى زيادة طاقة إيجاس على الإسالة في المصنع، وامتلاك كل من إيجاس والهيئة المصرية العامة للبترول على 50٪ من أسهم سيجاس، مع امتلاك إينى نسبة الـ50٪ المتبقية.وبموجب الصفقة، تسوي مصر وإيجاس النزاعات السابقة، والتي نشأت منذ حوالي 8 سنوات مع كل من UFG وSEGAS، بالإضافة إلى أنها تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للغاز، من خلال زيادة طاقة إسالة الغاز الطبيعى المصرى الذى يتعدى الطلب المحلي أو الغاز المنتج من دول أخرى، والتي قد ترغب في الاستفادة من البنية التحتية الرائدة.