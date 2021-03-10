تقرير تركي: أكثر من 5 آلاف محاولة انتحار و6 آلاف اختطاف

كشفت بيانات رسمية عن تزايد طلبات ترخيص الأسلحة لعام 2020، ووقوع أكثر من 5 آلاف محاولة انتحار، وما يزيد عن 6 ألاف محاولة اختطاف، وفقا للتقرير الصادر عن الإدارة العامة لقوات الدرك بوزارة الداخلية التركية ونقلته مواقع تركية.ووفقا للتقرير: هناك 17 ألف و751 طلب ترخيص سلاح فردي في عام 2020 بزيادة نحو 34 مقارنة بعام 2019 الذي كان فيه الرقم 13 ألف و206 طلبات ترخيص سلاح.وحول الجرائم التي شهدها العام الماضي، في المنطقة الخاضعة لتصرف قوات الدرك، تم الكشف أيضا عن اختفاء 6 آلاف و382 شخص.كما تم نشر إحصاءات لأول مرة حول وقائع الانتحار، حيث كشف عن انتحار 1023 مواطنا خلال عام 2020 الماضي، بينما كانت هناك 5593 محاولة انتحار.وخلال عام 2019 وقعت 19 ألفا و61 جريمة بيئية، بينما ارتفع هذا الرقم خلال عام 2020 الماضي إلى 174 ألف و646 جريمة بيئية، وخلال العام ذاته شهدت المنطقة الخاضعة لتصرف قوات الدرك 389 حريق بمنطقة غابات، بينما تراجعت هذه النسبة في عام 2020 بنحو 26 في المئة لتسجل 286 حريقا.