باكستان تمدد العمل بقيود مواجهة كورونا بعد ارتفاع الإصابات

أعلن وزير الصحة الباكستاني فيصل سلطان اليوم الأربعاء، عن تمديد العمل بالقيود المفروضة على قاعات حفلات الزفاف ودور السينما ومنشآت أخرى حتى 15 أبريل المقبل.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير التعليم شفيق محمود القول إنه سوف يتم إغلاق المدارس لمدة أسبوعين ابتداءً من 15 مارس الجاري.ومن المقرر أن تراجع الحكومة القرارات المتعلقة بالقيود في 12 أبريل المقبل.