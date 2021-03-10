«الإحصاء»: تراجع أسعار 5 سلع أساسية خلال عام
الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:09 ص
أميرة ممدوحطباعة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استقرار معدل التضخم السنوي عند 4.9% لشهر فبراير 2021 مقابل 4.9% لنفس الشهـر من العام السابق.
ورصد جهاز الإحصاء التغير السنوي، خلال شهر فبراير 2021 مقارنة بشهر فبراير 2020، في أسعار السلع والخدمات خلال عام كما يلي:
- انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة -11.1% حيث انخفضت أسعار البطاطس بنسبة -37.1% كما انخفضت أسعار الطماطم بنسبة -30.8%.
- ارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 12.7%.
- سجلت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية انخفاضًا بنسبة -1.0%.
- انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة -0.6%.
-ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 2.7%.
- ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة 11.0%.
- انخفاض أسعار مجموعة الطيور بنسبة -6.1%.
- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره 12.4%.
- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره 2.5%.
- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره 5.1%.
- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره 2.5%.
- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره 5.4%.
- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره 3.9%.
- ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 2.2%.
- ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 5.2%.
- ارتفاع مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 4.8%.
- سجل قسم التعليم ارتفاعًا قدره 29.7%.
ورصد جهاز الإحصاء التغير السنوي، خلال شهر فبراير 2021 مقارنة بشهر فبراير 2020، في أسعار السلع والخدمات خلال عام كما يلي:
- انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة -11.1% حيث انخفضت أسعار البطاطس بنسبة -37.1% كما انخفضت أسعار الطماطم بنسبة -30.8%.
- ارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 12.7%.
- سجلت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية انخفاضًا بنسبة -1.0%.
- انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة -0.6%.
-ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 2.7%.
- ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة 11.0%.
- انخفاض أسعار مجموعة الطيور بنسبة -6.1%.
- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره 12.4%.
- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره 2.5%.
- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره 5.1%.
- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره 2.5%.
- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره 5.4%.
- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره 3.9%.
- ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 2.2%.
- ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 5.2%.
- ارتفاع مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 4.8%.
- سجل قسم التعليم ارتفاعًا قدره 29.7%.