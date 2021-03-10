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مصر

«الإحصاء»: تراجع أسعار 5 سلع أساسية خلال عام

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:09 ص
الأحصاء
الأحصاء
أميرة ممدوح
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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استقرار معدل التضخم السنوي عند 4.9% لشهر فبراير 2021 مقابل 4.9% لنفس الشهـر من العام السابق.

ورصد جهاز الإحصاء التغير السنوي، خلال شهر فبراير 2021 مقارنة بشهر فبراير 2020، في أسعار السلع والخدمات خلال عام كما يلي:

- انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة -11.1% حيث انخفضت أسعار البطاطس بنسبة -37.1% كما انخفضت أسعار الطماطم بنسبة -30.8%.

- ارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 12.7%.

- سجلت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية انخفاضًا بنسبة -1.0%.

- انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة -0.6%.

-ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 2.7%.

- ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة 11.0%.

- انخفاض أسعار مجموعة الطيور بنسبة -6.1%.

- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره 12.4%.

- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره 2.5%.

- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره 5.1%.

- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره 2.5%.

- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره 5.4%.

- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره 3.9%.

- ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 2.2%.

- ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 5.2%.

- ارتفاع مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 4.8%.

- سجل قسم التعليم ارتفاعًا قدره 29.7%.


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