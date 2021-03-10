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تصدير 8 آلاف طن أسمنت من ميناء العريش لروسيا ولبنان

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:23 ص
ميناء
ميناء
بورسعيد:شيماء رشاد
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان لها عن استمرار عمليات تصدير الأسمنت السيناوي من ميناء العريش بعد إعادة تشغيله، وتم استقبال السفينة الروسية "ANATOLIY NIKOLAEV" القادمة من الإسكندرية لشحن 4 آلاف طن أسمنت أبيض معبأ الى دولة روسيا الاتحادية، علاوة على 4 آلاف طن أخرى ستشحن في الأيام القليلة القادمة إلى لبنان.

وأعلنت المنطقة الاقتصادية أن هذه السفينة رقم 16 التي تستقبلها الميناء منذ بدء تشغيله في أول يناير الماضي، والخامسة من نوعها لتصدير الأسمنت الأبيض إلى السوق الأوروبي، بعد شحن السفينة "DORRYNA NIKITCH" بحمولة 5 آلاف طن أسمنت أبيض إلى روسيا والسفينة "HAIBIBA•M" بحمولة 3500 طن أسمنت إلى سوريا، والسفينة "LMA" بحمولة 3550 طن أسمنت إلى اليونان والسفينة "URANUS" بحمولة 6 آلاف طن أسمنت إلى المغرب، ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الأسمنت الأبيض عبر ميناء العريش أكثر من 25 ألف طن.

جدير بالذكر أن ميناء العريش التابع للمنطقة الاقتصادية يشهد عمليات تطوير للحوض الأول، ما بين إنشاء أرصفة جديدة، وساحات للتداول، وأعمال مدنية للأسوار والبوابات الجديدة، وطرق رئيسية، وأعمال تكريك للممر الملاحي، وحوض الميناء، ودائرة الدوران، وزيادة الغاطس أمام الأرصفة، وكذلك استكمال بناء حاجز الأمواج الحالي وبناء حواجز جديدة.

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