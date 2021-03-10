إعدام طن أجبان ومنتجات ألبان فاسدة في دمياط

شنت إدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط، حملة للرقابة على المنشآت الغذائية للحفاظ على صحة المواطنين.وأسفرت تلك الحملة عن ضبط وإعدام 865 كيلو منتجات ألبان تالفة وملح غير صالح للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط عدد 15 صفيحة جبن أبيض بوزن 150 كيلو جراما، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين تمهيدًا للعرض علي النيابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.