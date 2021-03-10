الموارد المائية: تحديث نظم الري فى 230 ألف فدان

تنفذ وزارة الموارد المائية والري المشروع القومي لتحديث نظم الرى الحديث بدلًا من الرى التقليدى بالغمر فى عدة محافظات لترشيد استهلاك المياه، وذلك لتحسين دخل المزارعين، بالإضافة إلى توفير الطاقة المستخدمة في رفع المياه، وزيادة المشاركة بين المنتفعين في إدارة وصيانة شبكات الري عن طريق روابط مستخدمي المياه.وقال الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية والري، الأربعاء، إنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المشروع القومى لتحديث نظم الري فى مساحة 230 ألف فدان، وذلك من ضمن المستهدف فى خطة الوزارة بمساحة قدرها 516 ألف فدان على مستوى المحافظات المدرج بها المشروع لترشيد استخدام المياه عن طريق استخدام أساليب حديثة وهى الري بالرش والتنقيط.وأوضح رئيس قطاع تطوير الري أن المشروعات المنفذة والجارى استكمالها تستهدف زيادة الإنتاجية للأراضي الزراعية وتحسين دخل المزارعين، بالإضافة إلى توفير الطاقة المستخدمة في رفع المياه، وكذلك زيادة المشاركة بين المنتفعين في إدارة وصيانة شبكات الري عن طريق روابط مستخدمي المياه، بالإضافة إلى ترشيد استخدام المياه عن طريق استخدام أساليب الري الحديثة "الري بالرش والتنقيط" واستخدام الطاقة الشمسية المتجددة.وأكد على وضع آليات برنامج تمويلي لمشروع التحول إلى نُظم الري الحديث من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الدعم للمزارعين للحصول على قروض ميسرة تمكنهم من تنفيذ تلك الآلية لما لها من فوائد وعائد مباشر على الفلاح بزيادة الإنتاجية وتحسين نوعية المحصول، بالإضافة إلى توفير المياه المستخدمة.