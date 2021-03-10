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إزالة 5 تعديات على الأراضى الزراعية فى حملات بالمنوفية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:15 ص
إزالة تعديات
إزالة تعديات
ولاء القاضى
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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، حملة موسعة بنطاق المركز لمتابعة المخالفات وردع المخالفين، وأسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لحالتي تعد على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية 122 مترًا أحداهما على مساحة 72 مترًا بناحية حوض الأنصاري ببندر أشمون، والأخرى على مساحة 50 مترّا بحوض داير الناحية بالبرانية، كما تم تنفيذ 3 قرارات إزالة فورية للإشغالات بقرية سمادون بمساحة إجمالية تقدر بـ 77 مترًا.

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بضرورة تكثيف الحملات المرورية لرصد أي مخالفات وإزالتها فورًا وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والتعامل معهم بكل حزم وقوة، لمنع كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية حفاظا على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.

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