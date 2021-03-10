جراحة دقيقة لطفل عمره 10 أيام يعانى من انقلاب بالمثانة فى أسوان

أجرى الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية طب جامعة أسوان، وأستاذ جراحة المسالك، عملية جراحية فريدة من نوعها لطفل حديث الولادة يبلغ من العمر 10 أيام، استغرقت 8 ساعات.وأوضح الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب، أنه أجرى عملية جراحية لحل انقلاب مثانة لطفل يبلغ من العمر 10 أيام فقط، حيث أنه يعاني من تشوه بالمثانه والأعضاء التناسلية، وذلك التشوه ما يسمي بانقلاب المثانة، وتعتبر نسبة حدوث هذا التشوه حاله لكل نصف مليون وهو من التشوهات نادرة الحدوث.وجاء ذلك بمشاركة فريق طبي يضم كلًا من: الدكتور عبيد ياسن أستاذ جراحة العظام، والدكتور طارق حميده أستاذ ورئيس قسم التخدير، والفريق المعاون له، والدكتور حسان علي حسن مدرس المسالك وفريقا من التمريض.واستكمل '' الدهشوري'' أن هذه الجراحة من الجراحات الدقيقه التي تستلزم خبره في هذا المجال، ويتم في هذه الجراحة إصلاح لتشوه العظام وإصلاح للمثانة والأعضاء التناسلية وإعادة بناء لمجري البول وجدار البطن الأمامي.وأشار إلى أن الطفل بصحة جيدة، حيث يعد قسم جراحة المسالك بأسوان من المراكز المتخصصة في هذه الجراحات علي مستوى مصر، ويضم قسما خاصا لهذا التخصص الدقيق، بالإضافة إلى أنه يتم إجراء مثل هذه الجراحة لعدد من الحالات من السودان الشقيق ودولة اليمن.