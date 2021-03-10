ارتفاع التضخم الكيني إلى 5.78%

ارتفع معدل التضخم في كينيا على أساس سنوي في شهر فبراير الماضي إلى 5.78% مقارنة بـ 5.69% الشهر السابق عليه.وكشفت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في كينيا، اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.7%، كما ارتفع مؤشر المواد الغذائية بنسبة 1.01 %، بينما بلغ معدل تضخم الغذاء على أساس سنوي 6.93% في فبراير 2021.وقال ماكدونالد أوبودهو، المدير العام للمكتب الوطني للإحصاء إن: "تضخم أسعار المواد الغذائية يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية التي فاقت الانخفاض في أسعار المواد الغذائية الأخرى".وأشار إلى أن أسعار لحوم البقر ودقيق القمح الأبيض والطماطم ارتفعت بنسب 0.78 و2.07 و2.1% على التوالي، ومع ذلك، لوحظ انخفاض في أسعار المواد الغذائية الأخرى مثل الليمون والمانجو وحبوب الذرة بنسب 5.64 و0.33 و0.18% على التوالي.وأضاف أن الفترة نفسها شهدت ارتفاع مؤشر الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.43٪ بين يناير وفبراير 2021.