9 آلاف و79 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

سجلت روسيا 9 آلاف و79 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في أدنى حصيلة إصابات منذ مطلع أكتوبر الماضي، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى 4 ملايين و351 ألفًا و553 إصابة.وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد اليوم الأربعاء، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي، وأضاف أنه تم تسجيل 466 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 90 ألفًا و275 حالة وفاة.وأوضح البيان أن 13 ألفًا و350 شخصًا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي، وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى 3 ملايين و945 ألفًا و527 شخصًا.